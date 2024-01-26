В Закарпатье произошли беспорядки после освобождения подозреваемого в убийстве

Несколько десятков человек из цыганского табора вышли на улицы, жгли костры, вступали в пререкания с полицейскими

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Беспорядки произошли в селе Подвиноградов Береговского района Закарпатья на Украине после освобождения из-под стражи подозреваемого в убийстве в цыганском таборе. Об этом сообщает украинское издание "Захид".

По данным издания, несколько десятков человек из цыганского табора, расположенного в селе, вышли на улицы, жгли костры, вступали в пререкания с полицейскими. Для обеспечения порядка были задействованы усиленные наряды полиции, пострадавших, по официальной информации, нет.

Волнения начались из-за освобождения из-под стражи двух участников массовой драки, произошедшей в селе в конце ноября 2023 года. Драка случилась после выборов так называемого барона табора. В результате были задержаны двое мужчин - один из них убил другого участника драки лопатой, второй бейсбольной битой нанес травмы двум противникам. Тогда оба подозреваемых были задержаны, однако в четверг суд освободил их из-под стражи - первого под домашний арест, второго - под подписку о невыезде. Участники беспорядков требовали, чтобы подозреваемые снова были задержаны.