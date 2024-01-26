МВД предложило лишать прав до 1,5 года за сокрытие номеров на машинах

В ведомстве также считают, что конфискация таких устройств позволит исключить возможность их дальнейшего использования в противоправных целях

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. МВД России предлагает ужесточить административную ответственность за сокрытие номеров на автомобилях при помощи специальных средств, предложив лишать водителей прав на срок до 1,5 года. Это следует из соответствующего проекта закона.

"Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств", - говорится в пояснительной записке к документу, с которой ознакомился ТАСС.

В МВД считают, что конфискация данных устройств позволит исключить возможность их дальнейшего использования в противоправных целях.