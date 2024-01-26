В РФ за 10 месяцев 2023 года выявили почти 92 тыс. водителей без номеров или скрывших их

Ответственность за совершение подобных правонарушений, в частности, предусматривает штраф в размере 5 тыс. рублей

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Почти 92 тыс. водителей за 10 месяцев 2023 года привлекли к ответственности за езду на машинах без номеров или с их видоизменением. Это следует из проекта пояснительной записки к законопроекту МВД России.

"Количество выявленных административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ, на территории Российской Федерации в 2018 году составило 70 567, в 2019 году - 80 477, в 2020 году - 93 426, в 2021 году - 110 032, в 2022 году - 102 841, за 10 месяцев 2023 года - 91 982", - говорится в документе.

Административная ответственность за совершение подобных правонарушений предусматривает штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. При этом такая санкция не пересматривалась более 16 лет.