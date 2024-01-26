В ООН оценили ущерб жилой инфраструктуре на Украине в $135 млрд

В организации отметили, что около 1,4 млн единиц жилья получили повреждения, из которых около трети признаны не подлежащими восстановлению

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Около 1,4 млн жилых домов и квартир получили повреждения на Украине за время боевых действий, ущерб зданиям и общественной инфраструктуре на Украине за время боевых действий оценивается в $135 млрд. Об этом сообщила Международная организация по миграции, входящая в систему ООН.

С начала боевых действий "были повреждены около 1,4 млн единиц жилья, из которых около трети признаны не подлежащими восстановлению", отметили в МОМ, добавив: "По оценкам, стоимость прямого ущерба зданиям и общественной инфраструктуре на Украине составляет $135 млрд, и эта цифра увеличивается".

Разработанные в МОМ проекты предусматривают строительство жилья в пяти регионах Украины. В рамках этой инициативы будет сооружено около 2 тыс. квартир примерно для 6 тыс. человек. В организации напомнили, что на Украине насчитывается 3,7 млн внутренне перемещенных лиц и около 4,6 млн человек вернулись в места прежнего проживания. В этих условиях "обеспечение доступным жильем и восстановление являются приоритетом", констатировали в МОМ.

Как неоднократно заявляла российская сторона, РФ не направляет оружие против мирных граждан Украины и целится только в ее военную инфраструктуру. В МИД России подчеркивали, что украинские вооруженные формирования, в свою очередь, потерпев поражение на поле боя, перенаправляют свои военные возможности на нанесение ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.