В Харькове будут включать сирены тревоги только в случае опасности для объектов в городе

Мэр Игорь Терехов отметил, что мера облегчит работу всем городским службам и позволит более эффективно работать бизнесу

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги в Харькове теперь будут включаться только в случае угрозы непосредственно для объектов в городе, игнорируя областные оповещения. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

"Сегодня депутаты городского совета поддержали мою инициативу и приняли решение о создании дифференцированной системы оповещения о воздушной тревоге. Поэтому с этого года сирена будет включаться только в случае опасности непосредственно для города, а не для всей области", - написал Терехов в своем Telegram-канале.

По его словам, эта мера облегчит работу всем городским службам и позволит более эффективно работать бизнесу.

На Украине в последнее время поднимается вопрос целесообразности продолжительных воздушных тревог. Как отмечают украинские СМИ, при взлете российских МиГ-31К, способных нести гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал", в стране объявляется тревога, которая продолжается до трех и более часов. В это время не работают сервисы, школы, останавливается работа предприятий. Президент Украины Владимир Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего ставил перед военным ведомством и Генштабом задачу найти решение этой проблемы. Однако позже спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что время действия режима тревоги при взлете российских МиГ-31, способных нести "Кинжалы", меняться не будет, так как для этого необходимо обладать информацией, взлетел самолет с ракетой или без. Он подчеркнул, что Воздушные силы ВСУ продолжат объявлять опасность в случае ракетной атаки, во время работы тактической авиации, а также при применении ударных БПЛА и РСЗО.