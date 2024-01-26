Богданов и посол Катара встретились с родственниками удерживаемых в Газе россиян

замглавы МИД РФ и Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани обменялись мнениями по ключевым вопросам ближневосточной повестки дня

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Катара в Москве Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани встретились с родственниками удерживаемых в Газе российских граждан Андрея Козлова, Александра Лобанова и Александра Труфанова.

"26 января в МИД России состоялась совместная встреча специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаил Богданова с послом Катар в Москве Ахмедом Бен Насером Аль Тани и родственниками удерживаемых в Газе российских граждан Андрея Козлова, Александра Лобанова и Александра Труфанова", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что принявшие участие во встрече соотечественники поблагодарили руководство России и Катара за целенаправленные усилия, способствовавшие освобождению заложников, а также выразили надежду на продолжение энергичной работы по вызволению их близких. Кроме того, Богданов отметил значимость данного чувствительного гуманитарного вопроса, его приоритетный характер для российской дипломатии, а также подтвердил настрой на продолжение активных контактов со всеми вовлеченными сторонами в интересах разрешения кризисной ситуации в секторе Газа, добавили в дипведомстве.

"В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на проблематику палестино-израильского урегулирования и складывающуюся тяжелую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, - указали в министерстве. - Кроме того, были рассмотрены приоритетные темы дальнейшего расширения российско-катарского взаимовыгодного сотрудничества, включая поддержание регулярных контактов на различных уровнях".