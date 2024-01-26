Участники СВО поздравили с Новым годом оставшуюся без подарка дочь погибшего бойца

Ребенку передали видеопоздравления и вручили подарок от военнослужащих армии РФ

ЧЕЛЯБИНСК, 26 января. /ТАСС/. Сослуживцы погибшего в 2023 году участника СВО из Челябинской области исправили чужую ошибку, по которой его 11-летняя дочь не получила на Новый год подарок в школе, следует из материалов, опубликованных волонтерами из общероссийского проекта "Сила посылки".

"Самая лучшая армия, самые добрые сердца! Они мгновенноyо откликнулись на боль ребенка! <...> Сегодня девочке передали видеопоздравления и вручили подарки от военнослужащих армии Российской Федерации. От сослуживцев отца, героически погибшего на защите нашей Родины", - сказано в материалах.

По информации волонтеров, 11-летняя девочка живет в Миассе Челябинской области, матери у нее нет, а отец погиб на СВО в 2023 году. Ребенка воспитывает бабушка, которая пропустила в родительском чате сообщение о том, что надо вступить в другой чат для подготовки к Новому году (там собирали деньги на подарки детям). Соответственно, бабушка не смогла сдать 500 рублей на подарок - Дед Мороз во время новогоднего праздника девочке ничего не дал.