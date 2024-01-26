Путин: пережившие блокаду Ленинграда всегда будут для россиян примером в борьбе за Родину

Президент также назвал старт строительства атомного ледокола "Ленинград" знаменательным событием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Поколение людей, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне, люди, пережившие блокаду Ленинграда, всегда будут нравственным примером для россиян, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград".

"Жизнь, единство, сплоченность поколения победителей всегда будут для нас великим нравственным примером и в борьбе за суверенитет, за свободу, за нашу Родину, будут хорошим примером и в труде, и в бою", - сказал глава государства. Он назвал старт строительства атомного ледокола "Ленинград" большим, приятным и знаменательным событием.

"Завтра мы отмечаем священную, особую дату в истории северной столицы, да и всей страны - 80-летие полного освобождения Ленинграда от вражеской нацистской блокады. Новый могучий ледокол станет еще одной данью памяти бессмертному подвигу ленинградцев, мужеству и несгибаемой воле защитников, жителей города, которые не покорились, все одолели, все выдержали и сокрушили нацистов", - подчеркнул президент.