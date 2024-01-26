Иерарх сообщил, что РПЦ будет добиваться возврата похищенных с Украины икон

Организаторы перемещений святынь "воспользовались в нынешней ситуации своими возможностями" с целью обогащения, считает викарий Симферопольской и Крымской епархии епископ Бахчисарайский Каллиник

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) будет через международные суды добиваться возврата ценных икон и других святынь, похищенных и тайно вывезенных с территории Украины в другие страны при нынешнем киевском режиме. Такое мнение высказал ТАСС на полях XXXII Международных образовательных рождественских чтений в Москве викарий Симферопольской и Крымской епархии епископ Бахчисарайский Каллиник (Чернышев), комментируя сообщения о появлении икон во французском Лувре.

В четверг газета The Wall Street Journal написала о том, что более десятка православных икон с целью якобы их спасения были тайно вывезены с территории Украины через Польшу во Францию, многие из образов датируются VI веком, и пять из них уже выставлены в Лувре.

"Думаю, что Господь милостив, никогда не опаздывающий, - и придет то время, когда через международные суды мы будем возвращать все имущество Русской православной церкви. Это собственность Русской церкви", - сказал епископ Каллиник.

По его оценке, те, кто организовал подобные акции по перемещению икон, - "обыкновенные воры", которые "воспользовались в нынешней ситуации своими возможностями для того, чтобы каким-то образом еще больше обогатиться".

В конце декабря прошлого года киевский публицист и активный сторонник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Ян Таксюр, прибывший в Россию в результате обмена пленными, сообщил, что несколько особо ценных икон исчезли из Киево-Печерской лавры, откуда власти Украины планомерно выдавливают каноническую церковь. По словам Таксюра, святыни уже видели на некоторых выставках в Европе.