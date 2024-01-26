В Новой Каховке музей восстановил основную часть экспозиций после обстрела

Полностью завершить ремонт планируется в 2024 году, отметила специалист городского отдела культуры Вера Могильная

НОВАЯ КАХОВКА, 26 января. /ТАСС/. Музей истории Новой Каховки в Херсонской области, который был поврежден при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в июне 2023 года, восстановил основную часть экспозиций. Полностью завершить ремонт планируется в 2024 году, сообщила ТАСС специалист городского отдела культуры Вера Могильная.

"Музей был разрушен <...>, рядом упала бомба <...>. Сейчас восстановлено три зала и частично четвертый. Понемногу восстанавливаем, сейчас музей открыт для посетителей, люди заходят и радуются, что у нас есть что посмотреть и что вообще есть культурная жизнь в городе. Потому что условия тяжелые, людям сложно это пережить, и мы стараемся как-то их немного поддержать своим трудом. <...> Надеемся в этом году закончить ремонт", - сказала Могильная.

Как уточнила собеседница, музей начали создавать в начале 1985 года и открыли в 1990 году. Среди экспозиций представлены, в частности, находки доисторической эпохи, в том числе кость мамонта, а также предметы и документы, связанные со строительством Каховской ГЭС и самого города, достижениями жителей Новой Каховки в сферах промышленности, культуры и спорта.

В музее открыта отдельная экспозиция, связанная со специальной военной операцией, где выставлены, в частности, остатки ракет, выпущенных по городу со стороны ВСУ, и сбитые беспилотники.