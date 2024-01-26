Реставраторы сообщили об утере значительной части уцелевших в пожаре в Сухуме картин

В Абхазии находятся специалисты российского центра имени И. Э. Грабаря, Третьяковской галереи и Русского музея

СУХУМ, 26 января. /ТАСС/. Российские реставраторы на встрече с премьер-министром Абхазии Александром Анквабом сообщили о невозможности реставрации значительной части уцелевших при пожара в Центральном выставочном зале 21 января картин. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Абхазии.

В Абхазии находятся специалисты Российского Государственного научно-исследовательского института реставрации, Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И. Э. Грабаря, Третьяковской галереи и Русского музея. По поручению министра культуры России Ольги Любимовой они оценивают масштабы потерь и возможность спасения картин из фонда национальной картинной галереи, пострадавших в результате пожара в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии 21 января.

"Премьер-министр встретился с делегацией реставраторов из РФ, которые сообщили, что значительная часть картин безвозвратно утеряна, однако остались работы художников, которые возможно реставрировать. По словам специалистов, часть пострадавших картин законсервирована и готова к транспортировке в реставрационные учреждения России, но абхазской стороне необходимо определить приоритетность - какие именно произведения следует спасать в первую очередь", - говорится в сообщении.

Реставраторы отметили, что предстоит очень большая, кропотливая, длительная работа. Российские специалисты также отметили важность перспективы - где спасенные работы и новые коллекции будут храниться и выставляться в будущем. "Республике необходим новый, современный комплекс, нужны свои специалисты-реставраторы, и в этом аспекте представители признанных российских центров выразили готовность в обеспечении стажировки абхазских реставраторов", - говорится в сообщении Минкультуры.

Александр Анкваб выразил благодарность руководству Министерства культуры России и прибывшим специалистам за проведенную работу и поддержку. "Случившееся - это колоссальная потеря для нашего народа, с учетом масштабов случившегося она сродни трагедии. Мы очень рассчитываем на помощь и будем следовать вашим рекомендациям", - сказал премьер-министр в завершение встречи.

Во время пожара удалось спасти около 150 картин художников Виктора Щеглова, Хуты Авидзбы, Сергея Сангалова, Сергея Габлии, Виссариона Цвижбы, а также три картины Варвары Бубновой. Всего в фонде Национальной картинной галереи было около 4 тыс. работ различных художников, среди полностью утраченных полотен - все 228 работ первого профессионального абхазского художника Александра Чачбы-Шервашидзе.