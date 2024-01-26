В Югре пройдет более 300 мероприятий в Год семьи

По словам полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, в регионе работают над становлением семейных ценностей приоритетом для общества

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 января. /ТАСС/. Более 300 мероприятий запланировано в Год семьи в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в департаменте внутренней политики Югры.

22 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в стране Годом семьи.

"В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре дан старт Год семьи. При участии председателя Народного совета ДНР Артема Жоги, полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и губернатора региона Натальи Комаровой регион принял эстафету, которую 23 января запустил президент России на Всероссийском семейном форуме "Родные-любимые". В ходе Года семьи в Югре планируются более 300 мероприятий. Так, благодаря идее Таисы Рыбачек из Лангепаса с 1 июня по 31 августа пройдет спортивный семейный фестиваль "Семейная команда", - сказано в сообщении.

В муниципалитетах округа организуют семейные мастер-классы, соревнования, конкурсы, семейные творческие вечера и форумы, съезды, слеты, встречи с известными семьями, представителями династий, дни семейного волонтерства, акции и флешмобы. Кроме того, инициативная группа из Нижневартовска предложила провести в октябре окружной фестиваль отцов. Как отметил Якушев, объявление главой государства 2024 года Годом семьи подчеркивает отношение к этой теме. "Семейные ценности должны стать основной ценностью нашего общества. И в течение года мы еще сильнее сосредоточимся на этом направлении", - сказал он.

"Мы одновременно с решением президента России объявили в Югре проведение Года народного сплочения. Единая платформа - семья, создает фундамент сплоченности. Династии являются главными хранителями традиций и памяти. Уважение каждого из нас - это то, что делает нашу страну великой. Мы - за Россию", - сказала Комарова.

Торжественное открытие Года семьи прошло в Югре одновременно во всех муниципальных образования автономного округа: по видео-конференц-связи они подключились к центральной площадке, расположенной в арт-резиденции "Центр молодежный проектов" в Ханты-Мансийске. Центральным событием открытия стала церемония передачи огня семейного очага с Форума "Родные - Любимые" от семьи Русскиных. Их свадебная церемония стала ключевым мероприятием Дня Югры на Международной выставке-форуме "Россия" 23 ноября 2023 года.