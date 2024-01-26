В Петербурге в честь освобождения Ленинграда от блокады появилась "Улица жизни"

Экспозицию развернули на Манежной площади, Итальянской и Малой Садовой улицах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Уличная экспозиция под названием "Улица жизни" развернулась на Манежной площади, Итальянской и Малой Садовой улицах в Петербурге, выставка посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и подвигу ленинградцев. Главным экспонатом стал подлинный вагон МС блокадной поры, сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

"Петербургский "Горэлектротранс" принимает участие в масштабном интерактивном проекте "Улица жизни", посвященном 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В экспозицию вошли исторические атрибуты блокадного времени. Ключевой частью стал подлинный вагон МС блокадной поры из коллекции Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что экспозиция разместилась на Манежной площади, Итальянской и Малой Садовой улицах, она будет работать с 26 по 28 января. Реальности "блокадному" пейзажу на Манежной площади добавляют информационные щиты, на которых разместили плакаты, рассказывающие о работе Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома (ТТУЛ) в годы войны.

О блокадном трамвае

Трамваи серии МС производства завода "Красный Путиловец" (ныне - Кировский завод) работали на городских маршрутах с 1927 года и стали одной из самых узнаваемых примет осажденного Ленинграда. В наши дни трамвай стал одним из символов Победы, но в блокадные и военные годы для измученных ленинградцев он и был источником жизни, сохраняющим драгоценные калории при передвижении по городу, поскольку с началом Великой Отечественной войны практически весь автомобильный транспорт был мобилизован на фронт, единственным способом передвижения по городу для 2,5 млн жителей Ленинграда стал трамвай. Уже после блокады ученые подсчитали, что он экономил ленинградцам в среднем 400 калорий в день, являясь для них в прямом смысле слова спасителем. Также трамваи перевозили воинские подразделения, снаряды, вооружение, активно использовались при строительстве укреплений и эвакуации городского имущества, в том числе коллекций Эрмитажа.

Регулярное трамвайное движение из-за нехватки электроэнергии остановилось в Ленинграде 8 декабря 1941 года. И хотя на оставшихся девяти маршрутах остаточное пассажирское движение осуществлялось до 27 декабря, многим ленинградцам пришлось передвигаться на работу и с работы пешком, а часть предприятий и учреждений перешла на казарменное положение.

С приостановкой трамвайного движения работники ТТУЛ продолжали нести трудовую вахту, в тяжелейших условиях блокады поддерживая в рабочем состоянии инфраструктуру и подвижной состав. Это позволило возобновить пассажирское трамвайное движение 15 апреля 1942 года. Как вспоминал в своей книге "Фронтовой трамвай" начальник Трамвайно-троллейбусного управления Михаил Сорока, ленинградцы встречали трамвай, как друга, как близкого родственника после долгой разлуки.

"Трамвай Ленинградской Победы"

В СПб ГУП "Горэлектротранс" также отметили, что 26 января в городе прошла патриотическая акция "Трамвай Ленинградской победы". В памятный рейс, по маршруту №62 в честь 80-летия снятия блокады, отправился линейный трамвай от Малой Балканской улицы до станции метро "Купчино" и обратно. Пассажиры трамвая смогли не только послушать фронтовые песни, но и присоединиться к артистам для их исполнения.

В пути волонтеры раздавали пассажирам "Ленточку Ленинградской Победы".