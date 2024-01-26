Как отметили в пресс-службе Самарского университета имени Королева, в перспективе подобный сервис можно применять и для оплаты посещения музеев и выставок

ТАСС, 26 января. Студенты российских вузов разработали приложение для дистанционной оплаты проезда в общественном транспорте. В перспективе подобный сервис можно применять и для оплаты посещения музеев и выставок, сообщили в пресс-службе Самарского университета имени Королева.

"Студенты нескольких российских вузов, в том числе Самарского университета им. Королева, совместно разработали сервис для дистанционной оплаты со смартфона проезда в общественном транспорте. Сервис, получивший название "Плати в пути", избавит пассажиров от необходимости подходить в час пик к валидатору, чтобы приложить карту или смартфон для оплаты. Установленное на смартфоне приложение само автоматически заплатит за проезд с банковской карты, прикрепленной к сервису, пользователю нужно будет только зайти в автобус или маршрутку и немного проехать", - говорится в сообщении.

Как рассказал студент Института экономики и управления Самарского университета имени Королева Кирилл Андреев, приложение на смартфоне через Bluetooth свяжется со специальными датчиками, установленными в транспортном средстве. "Сервис получит данные, что пользователь едет в таком-то автобусе по такому-то маршруту, и в приложении на смартфоне будет создан временный чек для оплаты, который можно будет показать контролерам <...> Оплата проезда произойдет лишь спустя некоторое время, деньги будут списаны через СБП, и в приложении тогда появится уже постоянный чек", - отметил Андреев, пояснив, что задержка оплаты позволит избежать ложных срабатываний системы.

Для работы сервиса в транспорте необходимо будет установить платы с микросхемами и Bluetooth-датчиками. Для связи смартфонов и Bluetooth-датчиков разработчики выбрали протокол BLE (Bluetooth Low Energy). Благодаря применению этого протокола, нагрузка на аккумулятор смартфона будет меньше, чем если бы использовался обычный Bluetooth Classic. Кроме того, с протоколом BLE пользователю сервиса не нужно будет заботиться о видимости своего устройства, достаточно будет заранее включить Bluetooth на смартфоне, подключение произойдет автоматически.

Андреев предположил, что система подойдет для любого наземного транспорта и общественных мест, где нужно платить за вход.

Команда проекта по созданию сервиса сформировалась в апреле 2023 года, в нее вошли девять человек, в том числе представители Санкт-Петербургского государственного университета, Самарского университета имени Королева, Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина. Мобильное приложение сервиса написано для Android-смартфонов, но будет версия и для айфонов. Продукт готов к запуску, протестировать сервис в этом году планируют в транспорте Санкт-Петербурга.