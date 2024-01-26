В Петербурге Троицкий мост подсветят цветами ленты Ленинградской победы

Подсветку будут включать каждый вечер до 29 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Троицкий мост Петербурга подсветят в цвета ленты Ленинградской победы в канун 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, подсветку будут включать каждый вечер до 29 января. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"В канун 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Троицкий мост подсветят в цвета ленты Ленинградской победы. Начиная с сегодняшнего вечера, в знак памяти о подвиге жителей осажденного города пролеты одной из главных городских переправ будут подсвечены в оливковом, а опоры - в зеленом цвете. Эти цвета нанесены на колодке медали "За оборону Ленинграда". Оливковый символизирует Победу, зеленый - жизнь. Памятную подсветку будут включать в темное время суток вместе с наружным освещением до 29 января", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что 27 января с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00 будут гореть факелы Ростральных колонн. Их зажигают по распоряжению главы города в дни памятных событий и по особо торжественным случаям.

Кроме того, с 18 по 28 января в честь великих блокадных дат небо над Монументом героическим защитникам Ленинграда по вечерам озаряют лучи прожекторов. К юбилею снятия блокады сотрудники группы компаний "Петербурггаз" провели техническое обслуживание систем газоснабжения Вечного огня на городских мемориалах, а также у мемориала "Разорванное кольцо" в Ленинградской области.

"Лента Ленинградской победы и факелы Ростральных колонн, "Лучи победы" и Вечный огонь мемориалов - главные символы памятных январских дней. Наш город стал центром юбилейных торжеств, и мы делаем все возможное, чтобы достойно отметить 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Стараемся создать особую атмосферу, которая каждого из нас наполняет чувством гордости за наших отцов и дедов, за Ленинград и наш единый народ", - приводят в пресс-службе слова губернатора Александра Беглова.