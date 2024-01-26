Опрошенных граждан Финляндии в январе беспокоили Россия и собственные финансы

Примерно четверо из пяти обеспокоены эскалацией ситуации на Украине, говорится в исследовании "Пульс граждан"

ХЕЛЬСИНКИ, 26 января. /ТАСС/. Жителей Финляндии в январе беспокоила эскалация ситуации на Украине в связи с российской специальной военной операцией, возможность якобы российской агрессии против Финляндии, ситуация на финско-российской границе и ухудшение состояния собственных финансов. Об этом говорится в ежемесячном социологическом исследовании "Пульс граждан", проводимом Статистическим ведомством Финляндии по заказу правительства страны.

Результаты исследования опубликованы на сайте кабмина.

Примерно четверо из пяти обеспокоены эскалацией ситуации на Украине, указывают авторы исследования.

Опасения по поводу возможных якобы военных действий России против Финляндии также возросли - 68% финнов сейчас хотя бы в некоторой степени обеспокоены подобным сценарием, по сравнению с 63% в декабре, говорится в сообщении.

Граждане позитивно оценивают действия кабмина Финляндии по ситуации с незаконной миграцией на границе с Россией. С утверждением "Действия Финляндии на границе с Россией усиливают чувство безопасности" полностью согласны 23%, согласны в некоторой степени 47%, скорее не согласны 19%, не согласны 8%, остальные не определились.

Озабоченность финнов собственным финансовым благополучием постепенно росла в ходе опросов и сейчас находится на самом высоком уровне с начала проведения данных исследований, с весны 2020 года, уточняют авторы.

42% респондентов отметили, что они хотя бы в некоторой степени беспокоятся о средствах к существованию своего домохозяйства в течение следующего месяца. Около половины респондентов заявили, что откладывают крупные покупки из-за неопределенности, и почти столько же сказали, что изменили свои привычки в связи с ростом цен.

Опрос проведен 17-22 января через интернет. "Пульс граждан" используется правительством для выяснения мнения граждан по актуальным темам, деятельности органов власти, а также собственного настроения и будущих ожиданий респондентов, отмечается в сообщении.