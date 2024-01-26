В Петербурге 27 января временно ограничат движение общественного транспорта

Меры связаны с празднованием 80-летия освобождения Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Ограничения движения транспорта будут введены в Петербурге 27 января в связи с празднованием 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Будет изменено движение общественного наземного транспорта по 10 маршрутам, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"27 января <...> с 00:00 до 23:00 вводится запрет остановки транспорта на пяти участках дорог, включая Миллионную ул., Дворцовую и Адмиралтейскую наб., Мошков пер. и Биржевую пл. С 08:00 до 23:00 будет запрещено движение транспорта по Миллионной ул. от наб. Зимней канавки до Мошков пер.", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с 19:00 до 23:00 будет запрещено движение транспорта еще по девяти участкам дорог. Кроме того, 27 января с 19:00 до 23:00 будет изменено движение общественного транспорта по десяти маршрутам наземного транспорта: пяти автобусным - № 2, 7, 10, 24, 191 и пяти троллейбусным - № 1, 7, 10, 11, 17.

В пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс" также отметили, что в связи с проведением мероприятий, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января для удобства жителей и гостей города выпуск автобусов на маршруты будет осуществляться по графикам будних дней.

"Городской и пригородный общественный транспорт Санкт-Петербурга будет работать по графикам будних дней, за исключением автобусов № 469, 469А, 475, 475А, в этот день они будут работать по графикам субботы", - отметили в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок".