Слет "Внуки Победы. Ленинград" собрал в Гатчине более 200 человек из разных стран

В рамках слета собравшиеся встретятся с архивистами, участниками Великой Отечественной войны и специальной военной операции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Потомки жителей блокадного Ленинграда и участников Великой Отечественной войны собрались на международном слете "Внуки Победы. Ленинград", торжественное открытие которого состоялось в Большом Гатчинском дворце в Ленинградской области, сообщила в Telegram-канале пресс-служба правительства региона и отметила, что в слете принимают участие более 200 человек из разных регионов России и стран.

"В Большом Гатчинском дворце сегодня - больше 200 прямых потомков жителей и защитников блокадного Ленинграда, участников движения "Волонтеры Победы". В столицу Ленобласти они прибыли со всей России, в том числе из новых областей, а также из Белоруссии, Казахстана, Египта, Киргизии, Турции, Узбекистана и Молдовы", - говорится в сообщении.

В рамках слета собравшиеся встретятся с архивистами, участниками Великой Отечественной войны и специальной военной операции, посетят знаковые исторические места Петербурга и Ленинградской области, а также помогут в проведении ключевых памятных мероприятий, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Ни один город не проходил через такие жестокие, мучительные испытания. Но ленинградцы продолжили сражаться и выстояли. Память об этом подвиге - священна. <...> Ребята <...> поддерживают преемственность поколений, бережно сохраняя воспоминания родных и истории своих семей", - приводит пресс-служба Смольного слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ранее свое приветствие участникам слета направил президент России Владимир Путин.