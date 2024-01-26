В городах Приднестровья прошли митинги в память о жертвах Холокоста

Президент непризнанной республики Вадим Красносельский отметил подвиг советского солдата и выразил обеспокоенность попытками героизации фашизма

КИШИНЕВ, 26 января. /ТАСС/. Митинги в память о жертвах Холокоста прошли в городах Тирасполь, Бендеры и Дубоссары, где фашистами были убиты десятки тысяч евреев, ромов и просоветских граждан. Траурную церемонию в Бендерах, где в 2022 году был открыт новый мемориал, посетил президент непризнанной республики Вадим Красносельский, а также депутаты парламента и российские дипломаты.

В своем выступлении Красносельский отметил подвиг советского солдата и выразил обеспокоенность попытками героизации фашизма. "Прошло время, и, к сожалению, мы являемся свидетелями того, как эти течения поднимают голову, как кто-то опять пытается закрыть глаза на нацистско-фашистскую идеологию. Вот это страшно. Если так будет продолжаться, то, я убежден, появятся такие же одиозные люди, сумасшедшие нелюди, способные на новые злодеяния, на новые Холокосты, на новый геноцид, и жертв будет не избежать", - сказал он.

"Конечно, наша основная задача помнить и самое главное говорить об этом громко и открыто. Чтобы ничего подобного не повторилось", - отметил в свою очередь посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов.

Преступления нацистов

В годы Великой Отечественной войны оккупированная Молдавия, а также часть территории Украины между реками Днестр и Южный Буг, куда входило Приднестровье, были переданы Германией под управление союзным войскам Румынии. По данным историков, за годы войны здесь было убито и депортировано до 300 тыс. евреев, цыган, советских военнопленных и активистов, представителей других национальностей. В последнее время опубликованы свидетельства очевидцев, согласно которым в преступлениях, кроме румынских военных, принимали участие и добровольцы из числа местного населения.

Хотя в 2005 году под давлением международной общественности власти Румынии принесли извинения за преступления, совершенные нацистами и их румынскими пособниками, многие молдавские политики и историки предпочитают замалчивать их. Это отразилось и на преподавании в школах, где новые учебники истории, рассказывая о сталинских репрессиях, по сути, оправдывали политику румынского оккупационного режима на молдавской земле.

В 2016 году молдавский парламент одобрил Декларацию о признании окончательного доклада международной комиссии под председательством Эли Визеля об изучении Холокоста. Также было объявлено, что Молдавия будет отмечать 27 января Международный день памяти жертв Холокоста. В то же время сегодня в республике в торжественной обстановке открываются памятники румынским солдатам, штурмовавшим молдавские города в 1941 году, которых теперь называют героями, а в школьных учебниках истории оправдывают действия союзника Гитлера - румынского диктатора Иона Антонеску.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила узников лагеря смерти Освенцим в Польше.