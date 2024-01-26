В московских дворах установили более 15 тыс. фонарей в 2023 году

Больше всего новых фонарей появилось в ТиНАО, Западном и Южном административных округах

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) установили в прошлом году в столичных дворах свыше 15 тыс. фонарей, сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"На сегодняшний день хорошее освещение является важной составляющей формирования городской среды, это - комфорт и безопасность жителей. Количество осветительных приборов в Москве ежегодно растет и уже превышает 1 млн. Организации качественного освещения дворовых территорий уделяется особое внимание, только в 2023 году в порядка 2,5 тыс. дворов установили более 15 тыс. дополнительных опор освещения", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что больше всего новых фонарей появилось в ТиНАО (почти 2 тыс.), Западном (около 1,9 тыс.) и Южном (более 1,5 тыс.) административных округах.

"При установке новых опор освещения используются энергосберегающие светодиодные светильники, ведь энергосбережение - это важнейшая экологическая задача. Светодиоды в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп, отличаются теплым белым светом", - добавил он.

Глава КГХ отметил, что все фонари в столице постепенно оборудуются умными датчиками, благодаря которым диспетчеры могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.