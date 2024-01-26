В демонстрациях участвуют около 300 человек

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Германские фермеры вновь провели акции протеста в Берлине в знак недовольства отменой льгот. Как пишет агентство DPA, в демонстрациях участвуют около 300 человек, задействованы 250 единиц сельскохозяйственной техники.

Акции организованы возле штаб-квартир трех политических сил - "зеленых", Свободной демократической партии и Социал-демократической партии Германии. "Протесты, которые прошли на той неделе, показали, что наши коллеги сплочены и что точка кипения достигнута", - заявил глава Объединения фермеров федеральной земли Бранденбург Хенрик Вендорф.

Правительство Германии ранее было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на 2024 год. Это стало необходимым после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Некоторые статьи экономии коснулись фермеров, которых собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера помогла бы сэкономить для бюджета €480 млн ежегодно.

За этим последовали масштабные протесты. 4 января стало известно, что кабмин ФРГ решил скорректировать планы: льготы будут отменяться не сразу, а постепенно и не в полном объеме. Это не устроило фермеров, они решили не отказываться от протестов. 8 января германские фермеры возобновили проведение акций: они блокировали развязки на федеральных трассах в разных частях ФРГ, контейнерные терминалы в грузовых портах. Завершающая демонстрация прошла 15 января в Берлине, протестующие пригнали к Бранденбургским воротам 5 тыс. единиц сельхозтехники.