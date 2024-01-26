Более половины опрошенных голландцев обеспокоены, что РФ якобы может напасть на Нидерланды

Более половины респондентов в Нидерландах считают, что голландское правительство должно более активно готовиться к якобы возможному конфликту и увеличить расходы на оборону

ГААГА, 26 января. /ТАСС/. Порядка 62% опрошенных жителей Нидерландов обеспокоены тем, что Россия якобы может напасть на страну, а каждый четвертый рассматривает возможность приобретения комплекта первой необходимости, сообщил телеканал RTL по результатам опроса среди 20 тыс. человек.

Решение о проведении исследования было принято на фоне постоянно звучащих предупреждений о том, что Россию нельзя недооценивать и эскалация конфликта на Украине возможна. Так, на прошлой неделе председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр рекомендовал людям быть готовыми и запастись комплектами первой необходимости.

Согласно опросу, 62% голландцев обеспокоены тем, что РФ якобы может напасть на Нидерланды, однако при этом более половины - 56% респондентов - считают, что комплект первой необходимости "в данный момент не нужен". Порядка 27% рассматривают возможность его приобретения, а у 15% он уже есть.

Магазины в Нидерландах, где можно купить товары первой необходимости, такие как фильтры для воды и продукты длительного хранения, в настоящее время не испытывают нехватку покупателей, сообщил RTL один из владельцев.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что более половины опрошенных жителей Нидерландов считают, что голландское правительство должно более активно готовиться к якобы возможному конфликту, увеличить расходы на оборону и проводить информационные кампании среди населения о действиях в случае его начала.