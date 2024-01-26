АСИ запустит образовательную программу для участников конкурса брендов в 2024 году

В пресс-службе Агентства стратегических инициатив отметили, что больше всего заявок на конкурс пришло от Татарстана

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) готовит акселерационную программу для участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших", сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева во время стратегической сессии по выработке ключевых направлений развития регионов России в Казани.

"В этому году мы запускаем большую образовательную программу с экспертами в сфере креативных индустрий, брендинга, маркетинга. Надеемся, что не только победители, но и участники конкурса брендов ее пройдут, и это даст им возможность вырасти в экономических показателях, выйти за пределы страны и заключить первые зарубежные контракты уже в процессе образовательной программы", - цитирует Чупшеву пресс-служба АСИ.

Отмечается, что на конкурс растущих российских брендов от Татарстана пришло больше всего заявок в стране - около 1,7 тыс. Одним из главных запросов бизнеса Татарстана является помощь в выходе на новые рынки

На стратегической сессии также обсудили проекты, которые подали жители республики на форум "Сильные идеи для нового времени". "На краудплатформе они заявили 335 проектов, треть из них - в номинации "Качество жизни населения", - сообщает пресс-служба. В частности, предложено решение по трансформации городской среды на примере систем городского освещения, создание инклюзивного центра "Все для детей".

26 января проходит бизнес-миссия АСИ и ВЭБ.РФ в Республику Татарстан, цель которой сформировать новые проекты и программы по развитию региона и страны в целом.