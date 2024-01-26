В Москве откроют около 10 зданий конечных станций автобусов и электробусов в 2024 году

На конечных станциях есть раздельные комнаты отдыха для мужчин и женщин, комнаты с оборудованием для активного отдыха, душевые кабины и санузлы, столовые

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Порядка 10 зданий конечных станций автобусов и электробусов откроют в Москве в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Мы (департамент транспорта - прим. ТАСС) строим новые конечные станции для автобусов и электробусов. [Заммэра столицы] Максим Ликсутов сообщил, что в 2024 году планируется открыть около 10 новых зданий конечных станций в разных округах столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая инфраструктура помогает лучше распределять технику для работы на маршрутах, благодаря этому повышается качество обслуживания пассажиров.

"Еще на конечных станциях есть все для комфорта водителей: раздельные комнаты отдыха для мужчин и женщин, комнаты с оборудованием для активного отдыха, вход на территорию по биометрии (внедряется), душевые кабины и санузлы, столовые", - добавили в Мосгортрансе.

Как уточнил Ликсутов, на данный момент в столице 158 конечных станций автобусов и электробусов, где созданы необходимые условия для комфортной работы и отдыха сотрудников.