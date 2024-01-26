Форум "Сильные идеи для нового времени" перенесли на 19-20 февраля

Он должен был пройти 26-27 февраля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Даты четвертого форума "Сильные идеи для нового времени", который проходит при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), Фонда Росконгресс и соорганизатора - ВЭБ.РФ, перенесли на 19-20 февраля. О этом сообщили в пресс-службе Росконгресса.

Ранее даты форума были назначены на 26-27 февраля.

"Очная часть четвертого форума "Сильные идеи для нового времени" (СИНВ) <…> состоится 19-20 февраля. Мероприятие пройдет в Центре международной торговли", - сказано в сообщении.

Представители всех регионов уже подали на форум больше 18,6 тыс. идей по семи трекам. Как рассказали в пресс-службе, первое место по числу заявок занимает направление "Качество жизни населения" (больше 5,6 тыс. предложений), второе место - "Эффективный труд и образование" (свыше 3,3 тыс.), третье - "Развитие экономики и предпринимательства" (более 2,6 тыс.). Следом идут треки "Пространство для жизни" (больше 2,4 тыс. идей), "Технологическое развитие" (свыше 1,8 тыс.), "Эффективное государство" (более 1,6 тыс.) и "Экономика данных и цифровые решения (больше 1 тыс.). В первую тройку регионов-лидеров по количеству поданных инициатив входят Башкирия, Москва и Саратовская область. Специалисты подготовят топ-1 000 и топ-100 лучших проектов, которые презентуют во время очной части.

Первый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в 2020 году. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина он стал ежегодным. В первый год удалось собрать 14 768 инициатив.