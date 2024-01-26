В Минске открылась созданная совместно с ТАСС выставка о преступлениях киевского режима

После открытия выставки начала работу диалоговая площадка, организованная по инициативе МИД РФ при содействии российского посольства

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Фотовыставка "Военные преступления киевского режима", соорганизатором которой выступил ТАСС, открылась в Минске.

В экспозиции, развернутой в филиале Российского государственного социального университета (РГСУ) в белорусской столице, представлены фотосвидетельства, изобличающие злодеяний киевских властей, предоставленные ТАСС и партнерами службы посла по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника.

"Мы предоставили основную часть контента. Обычно те фотовыставки, которые мы делаем, или для которых мы даем контент, это какие-то радостные события, посвященные каким-то знаменательным датам, выдающимся событиям в истории. Но, к сожалению, в нынешние времена приходится делать и такие довольно печальные выставки. Мы как информационное агентство со 120-летней историей считаем своим долгом освещать все стороны тех или иных событий, явлений, которые происходят в нашей жизни, в России и за ее пределами. И, к сожалению, трагические и печальные страницы тоже необходимо фиксировать, потому то это тоже элемент исторической памяти ", - сказал заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов.

По его словам, самое трагичное заключается в том, что показанное на ней "это не какая-то один раз случившаяся история, очень трагичная, с жертвами, но, к сожалению, это то, что происходит сейчас буквально каждый день". "И об этом нужно помнить всем: и нам, россиянам, и гражданам Белоруссии, и я думаю, всем нормальным людям, которые понимают, что сейчас реально происходит", - подчеркнул Соколов.

Заместитель генерального директора ТАСС отметил, что, "если правоохранительные органы нашей страны, представители Следственного комитета сочтут возможным и приемлемым использование данных фотоматериалов и видеоматериалов для осуществления тех или иных процессуальных действий", то они могут быть использованы в качестве доказательств преступлений киевского режима.

После открытия выставки начала работу диалоговая площадка, организованная по инициативе МИД РФ при содействии российского посольства в Минске. О преступлениях киевского режима представителям белорусской общественности рассказали Мирошник, член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова и уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова, которые не понаслышке знакомы с проблематикой дискуссии. Ранее все они были участниками минских переговоров по урегулированию конфликта на Украине.