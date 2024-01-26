Путин поздравил полки и бригады ВС РФ с присвоением наименований "гвардейские"

Президент выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил 61-ю отдельную гвардейскую Киркенесскую Краснознаменную бригаду морской пехоты, 1-ю гвардейскую мобильную бригаду радиационной, химической и биологической защиты и 2-й гвардейский полк радиационной, химической и биологической защиты и 1429-й и 1430-й гвардейские мотострелковые полки с присвоением почетных наименований "гвардейские".

"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава <...> в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - подчеркнул глава государства в телеграммах, опубликованных на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине и надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян. Он пожелал командованию и личному составу бригад и полков ВС РФ здоровья и успехов.