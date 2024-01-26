Путин поручит упростить сбор документов для получения страховых выплат участниками СВО

По словам президента, соответствующее поручение передадут Минобороны РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Процесс сбора документов для получения страховых выплат участниками СВО необходимо упростить, соответствующее поручение будет передано Минобороны РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами-участниками СВО.

"Она [страховая компания] делает то, что ей предписывает министерство обороны. Министерство обороны предписывает то, что изложено в постановлении правительства 1998 года. И это постановление исходит вот из чего, что эти справки, <...> ВВК [военно-врачебные комиссии], ранения, инвалидности и так далее, они же все не для одного человека, а для людей, которые столкнулись с разными ситуациями. <...> Все эти справки для разных людей предусмотрены. Это не один человек должен все это вместе собирать. Но точно, совершенно, если есть ситуации, при которых один человек должен бегать по инстанции, вот это надо исключить. И обязательно будет дано поручение министерству обороны, и правительство это все проработает. Они сделают это в ближайшее время", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что система сбора документов была разработана, чтобы обеспечить социальную справедливость и не допустить никаких ошибок. Однако, по его мнению, в современных условиях постановление 1998 года необходимо пересмотреть.