Матвиенко на церемонии начала строительства ледокола пообещала Путину подарить перчатки

По словам председателя Совета Федерации, "надо беречь президента. Его здоровье - это здоровье нашей страны"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе торжественной церемонии начала строительства атомного ледокола "Ленинград" на Балтийском заводе пообещала президенту РФ Владимиру Путину подарить перчатки.

После того, как президент дал разрешение на начало строительства, спикер СФ что-то сказала ему, в ответ глава государства кивнул и улыбнулся. После окончания церемонии журналист ВГТРК Павел Зарубин уточнил у Матвиенко, что она сказала президенту.

"Я сказала: "Владимир Владимирович, я вам подарю перчатки. Без перчаток очень холодно на улице", - пояснила председатель верхней палаты парламента. Ее ответ был опубликован в Telegram-канале журналиста.

В ответ на замечание Зарубина о том, что президент ходит и без шапки, Матвиенко добавила: "И без шапки. Надо беречь президента. Его здоровье - это здоровье нашей страны".

О церемонии

В церемонии закладки ледокола также приняли участие глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Спикер СФ в беседе с журналистами назвала событие знаковым. "Ледокол будет носить имя великого, непокоренного города. Решение об этом принял президент России после обращения к нему Совета ветеранов, блокадников", - сказала она.

Матвиенко считает символичным, что имя "Ленинград" дали именно атомному ледоколу. "Ему предстоит долгая жизнь. В этом большой знак уважения к нашим героическим дедам и прадедам, сохранение памяти о великих и трагических страницах истории блокады Ленинграда. Мы преклоняемся перед героизмом и мужеством защитников города", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

Она напомнила, что ленинградцы, которые перенесли голод и страшные лишения, не только спасли город, но и всего через 15 лет после блокады спустили на воду первый в мире атомный ледокол.