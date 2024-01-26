К юбилею Кирова отреставрируют здание бывших торговых рядов начала XIX века

Общая сумма средств на проведение реставрационных работ составляет 9,6 млн рублей

КИРОВ, 26 января. /ТАСС/. Здание одного из старейших региональных музеев страны - Кировского краеведческого музея или бывших торговых рядов начала XIX века - отреставрируют к юбилею Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

"В год 650-летнего юбилея города Кирова будет отреставрирован фасад главного здания Кировского областного краеведческого музея имени П. В. Алабина, расположенного на ул. Спасской, 6, - одного из старейших региональных музеев России", - говорится в сообщении.

Музей располагается в историческом центре города, является объектом культурного наследия и имеет 200-летнюю историю.

Здание открывает одну из исторических улиц Кирова - Спасскую, которая с 2023 года по выходным дням становится пешеходной: движение на ней перекрывается и она становится территорией прогулок жителей города, творчества художников, музыкантов. Эту инициативу поддержал губернатор Кировской области Александр Соколов, он дал поручение продолжить развитие проекта "Пешеходная Спасская".

"Я рад, что улица оживает. Очень надеюсь, что это только начало. Здесь появятся уличные кафе, будут представлены народные промыслы. К нам будут приезжать из районов и других городов. Надеюсь, что Спасская станет брендом и лицом города", - цитирует пресс-служба губернатора.

По данным ведомства, разработана проектная документация на ремонт фасадов здания музея, которая получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Музей проводит процедуру по определению подрядчика. Общая сумма средств на проведение реставрационных работ составляет 9,6 млн рублей.