Матвиенко вместе с блокадниками посмотрела в Петербурге фильм "Воздух"

Председатель Совета Федерации назвала картину "абсолютно честным фильмом о войне"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила просмотр фильма Алексея Германа - младшего "Воздух", организованный в Санкт-Петербурге для ветеранов и блокадников к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Фильм "Воздух", мне кажется, это абсолютно честный фильм о войне. Он непростой, он эмоционально тяжелый, но очень нужный. Фильм сделан ко времени. Очень символично, что он вышел в дни празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И в этом я вижу знак глубочайшего уважения к защитникам нашего города, блокадникам, за их подвиг, за все, что они сделали", - сказала Матвиенко.

По ее словам, ветераны и блокадники, с которыми она пообщалась в кинотеатре, были очень тронуты тем, что для них организовали специальный показ фильма. На показ были приглашены также воспитанницы пансиона Министерства обороны РФ.

"Картина современная, она говорит о войне, о людях на войне таким словом, которое понятно молодому поколению", - отметила спикер Совета Федерации. По ее мнению, очень важно, чтобы молодое поколение тоже смотрело фильмы о Великой Отечественной войне.

Мировая премьера фильма "Воздух" состоялась осенью на Международном кинофестивале в Токио, лента вошла в основной конкурс. В России картина вышла в прокат 18 января 2024 года. По сюжету в 1942 году в смешанный авиационный полк прибывают юные летчицы. Все они пока не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится непросто в мужском мире, но день за днем они доказывают, что не хуже мужчин. Главные роли в картине сыграли Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Сергей Безруков, Елена Лядова и Кристина Лапшина.