Студент из ЛНР начал обустройство первого студенческого коворкинга в регионе

В администрации города сообщили, что в подборе помещения помогло руководство Донбасского государственного технического университета

ЛУГАНСК, 26 января. /ТАСС/. Студент Донбасского государственного технического университета, расположенного в Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР), Владислав Баранников начал обустройство первого в регионе студенческого коворкинга за счет гранта, выигранного в специальном конкурсе Росмолодежи, сообщили ТАСС в администрации Алчевска.

"В Алчевске началось обустройство первого в ЛНР студенческого коворкинга. Магистрант факультета экономики и бизнеса Донбасского государственного технического университета Владислав Баранников стал победителем специального конкурса "Росмолодежь. Гранты" для молодежи Луганской Народной Республики в 2023 году. С темой для будущего проекта помогли определиться друзья. <...> В городе нет открытой площадки, где студенты смогут собраться и совместно поработать над проектами. Поэтому было решено организовать на базе вуза такую площадку", - сказано в сообщении.

В администрации города сообщили, что в подборе помещения помогло руководство вуза: выделило аудиторию, оказывает содействие в ремонте.

Открыть студенческий коворкинг Баранников планирует в конце марта.