Путин предложил сделать обязательной работу с психологами для вернувшихся из зоны СВО

Президент отметил, что "в этом нет ничего зазорного"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил сделать обязательной психологическую реабилитацию для вернувшихся из зоны боевых действий, отметив, что в работе с психологом нет ничего зазорного. Об этом он сообщил на встрече со студентами-участниками СВО.

"Можно сделать это обязательным. Человек возвратился из зоны боевых действий, он занимается сбором справок, еще чего-то, и пускай все проходят через работу с психологами. Фонд защитников отечества, мне кажется, организует. Да, это большой объем работы, но зато это будет не так, чтобы кто-то чувствовал потребность, обратился и стесняется, а нет, все проходят", - сказал глава государства, комментируя слова участника встречи о том, что некоторые солдаты сталкиваются с посттравматическим стрессовым расстройством, но не знают об этом недуге и о том, что есть качественная помощь специалистов.

Путин обратил внимание на то, что по международной практике порядка 50% прошедших боевые действия нуждаются в работе с психологом, но в России к ним обращаются всего 20%. "Здесь нет ничего зазорного - поработать со специалистом, или чтобы специалист поработал с теми, кто нуждается в такой поддержке. Но многие не обращаются, потому что считают, что это проявление какой-то слабости характера, еще чего-то. Это же просто особенности центральной нервной системы каждого человека. Здесь нет ничего такого необычного, просто специалисты настраивают, восстанавливают человека и так далее", - обратил внимание Путин.

Он также спросил у участников встречи, что они думают об этом предложении, не будет ли это "избыточным". Один из них с предложением президента согласился, отметив, что это решение всем пойдет на пользу. Однако, другой студент - участник СВО выразил опасение, чтобы это "не повлияло на дальнейшую карьеру". "Я вот что хочу сказать, что работа с психологом и работа с психиатром - это разные вещи. Все-таки психолог - это другой специалист, он не лечит болезни, он просто помогает человеку восстановиться", - пояснил президент.

С главой государства также поделились информацией, что в госпитале им. Вишневского практика работы с психологом существует: они приходят к военнослужащим, разговаривают и сами понимают, кому нужна помощь. "Здесь вопрос в том, стоит ли это делать для всех или избирательно", - отметил президент. Он указал, что в госпиталь попадают не все, а разговор идет о том, чтобы расширить практику работы с психологом для всех бойцов, в том числе для тех, "кто в госпиталь не попали".

"Я попрошу Минобороны и попрошу фонд "Защитники Отечества" подумать над этим. Но в целом, еще раз повторяю, психологи не ставят таких диагнозов - это другие специалисты, не психиатры. Но чтобы купировать ваши опасения - над этим надо подумать. Подумаем", - подытожил президент.