Плотнику из рассказа Паустовского посвятят фестиваль резчиков в Рязанской области

На эти цели получен грант в размере 500 тыс. рублей

ТАСС, 26 января. Мещерский музей деревянного зодчества им. В. П. Грошева в Рязанской области планирует провести межрегиональный турнир опытных мастеров-резчиков, посвященный плотнику из села Ершово, который стал героем рассказа Константина Паустовского "Австралиец со станции Пилево". На эти цели получен грант в размере 500 тыс. рублей, сообщила ТАСС директор музея Татьяна Грошева.

"Трехдневный фестиваль имени Андрея Тулупова планируем провести в конце августа - начале сентября, чтобы больше резчиков смогли приехать. Фестиваль называется "Моя малая родина". Мы хотим привлечь большое количество детей, чтобы у ребят сформировалось уважительное отношение к своему району, городу", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, Мещерский музей деревянного зодчества им. В. П. Грошева получил грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 500 тыс. рублей. Межрегиональный фестиваль будет организован совместно с администрацией Клепиковского района.

Уроженец села Ершово Клепиковского района Андрей Тулупов (1875-1943) стал прототипом героя рассказа К. Г. Паустовского "Австралиец со станции Пилево". Он демонстрировал свое плотницкое мастерство на стройках Дальнего Востока, Китая, Австралии, Филиппин, а в 1908 году вместе с семьей приехал в свое родное село. "Умер и похоронен Тулупов в Ершово. В районе живут его родственники", - добавила Грошева.

Мещерский музей деревянного зодчества им. В. П. Грошева является членом Ассоциации частных музеев "Самородки России" и Союза музеев и коллекционеров. В нем представлено около 3,5 тыс. экспонатов: художественной резьбы по дереву и корнепластики, изделий из лозы и росписи по дереву, предметы старинного быта и садово-парковой скульптуры.