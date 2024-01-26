В Полтаве дерусифицировали более 60 улиц

Как сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина", в городе появятся топонимы, связанные с украинскими географическими названиями, вооруженными силами, деятелями культуры и украинского националистического движения

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Власти города Полтава в центре Украины переименовали более 60 улиц и переулков, названия которых были связаны с Россией и СССР. Как сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина", в городе появятся топонимы, связанные с украинскими географическими названиями, вооруженными силами, деятелями культуры и украинского националистического движения.

В частности, улица русского писателя Александра Грибоедова станет улицей Репаловский Яр, переулок русского публициста Николая Добролюбова - переулком Народного руха Украины (политическая партия националистического направления, функционирующая с 1989 года), улица русского писателя Льва Толстого - улицей боевиков полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), улица русского композитора Модеста Мусоргского - улицей украинского гетмана Ивана Мазепы, улица советского академика Игоря Курчатова - улицей украинского артиста Кузьмы Скрябина.

Переименования улиц и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.