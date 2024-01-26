В Иерусалиме возложили венки к монументу блокадникам Ленинграда

Церемонию провело посольство России в Израиле совместно с израильским Союзом ветеранов Второй мировой войны - борцов против нацизма

ИЕРУСАЛИМ, 26 января. /ТАСС/. Представители МИД Израиля, израильских ветеранских и общественных организаций, дипломаты из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Киргизии почтили память жертв Холокоста и возложили венки к монументу "Свеча памяти" в центре Иерусалима, посвященному героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда. Церемония состоялась в преддверии отмечаемого 27 января 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международного дня памяти жертв Холокоста, передает корреспондент ТАСС.

"Завтра, 27 января, Международный день памяти жертв Холокоста, это очень важный день. Мы никогда не забудем роль Красной армии, роль других армий союзников во [Второй мировой] войне. Мы никогда не забудем и всегда будем ценить роль воинов-евреев в Красной армии и других армиях", - сказал в ответ на вопрос корреспондента ТАСС участвовавший в церемонии заместитель генерального директора израильского МИД Юваль Фукс.

"Этот памятник ("Свеча памяти" - прим. ТАСС) олицетворяет собой два очень важных события, которые отмечаются завтра (27 января), - это Международный день памяти Холокоста и день полного освобождения Ленинграда от блокады. Ленинград был 900 дней в блокаде, под постоянным обстрелом, был городом, где люди умирали от голода, получая 125 граммов хлеба. Это город, который выжил, который выстоял. Это город, который первый остановил фашистов и повернул ход мировой войны", - сказала журналистам председатель израильского Объединения защитников и жителей блокадного Ленинграда Эмилия Ларина.

Церемонию провело посольство России в Израиле совместно с израильским Союзом ветеранов Второй мировой войны - борцов против нацизма.

"Свеча памяти" в Иерусалиме

Монумент "Свеча памяти" в Иерусалиме был открыт в январе 2020 года президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Памятник установлен в парке близ зданий МИД Израиля, Верховного суда и Кнессета - израильского парламента. На восьмиметровой стеле размещены два символа: петербургский - Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий - и израильский - звезда Давида с менорой в центре, опутанная колючей проволокой, символизирующей концентрационные лагеря.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января согласно резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. В этот день в 1945 году Красная армия освободила заключенных концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.