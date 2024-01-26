26 января, 16:29

В Иерусалиме возложили венки к монументу блокадникам Ленинграда

© Андрей Широков/ ТАСС

Церемонию провело посольство России в Израиле совместно с израильским Союзом ветеранов Второй мировой войны - борцов против нацизма

ИЕРУСАЛИМ, 26 января. /ТАСС/. Представители МИД Израиля, израильских ветеранских и общественных организаций, дипломаты из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Киргизии почтили память жертв Холокоста и возложили венки к монументу "Свеча памяти" в центре Иерусалима, посвященному героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда. Церемония состоялась в преддверии отмечаемого 27 января 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международного дня памяти жертв Холокоста, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также
Спецпроект
Блокада Ленинграда: как город жил, боролся и восстанавливался после войны

"Завтра, 27 января, Международный день памяти жертв Холокоста, это очень важный день. Мы никогда не забудем роль Красной армии, роль других армий союзников во [Второй мировой] войне. Мы никогда не забудем и всегда будем ценить роль воинов-евреев в Красной армии и других армиях", - сказал в ответ на вопрос корреспондента ТАСС участвовавший в церемонии заместитель генерального директора израильского МИД Юваль Фукс.

"Этот памятник ("Свеча памяти" - прим. ТАСС) олицетворяет собой два очень важных события, которые отмечаются завтра (27 января), - это Международный день памяти Холокоста и день полного освобождения Ленинграда от блокады. Ленинград был 900 дней в блокаде, под постоянным обстрелом, был городом, где люди умирали от голода, получая 125 граммов хлеба. Это город, который выжил, который выстоял. Это город, который первый остановил фашистов и повернул ход мировой войны", - сказала журналистам председатель израильского Объединения защитников и жителей блокадного Ленинграда Эмилия Ларина.

Церемонию провело посольство России в Израиле совместно с израильским Союзом ветеранов Второй мировой войны - борцов против нацизма.

"Свеча памяти" в Иерусалиме

Монумент "Свеча памяти" в Иерусалиме был открыт в январе 2020 года президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Памятник установлен в парке близ зданий МИД Израиля, Верховного суда и Кнессета - израильского парламента. На восьмиметровой стеле размещены два символа: петербургский - Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий - и израильский - звезда Давида с менорой в центре, опутанная колючей проволокой, символизирующей концентрационные лагеря.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января согласно резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. В этот день в 1945 году Красная армия освободила заключенных концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. 

Теги:
РоссияИзраиль