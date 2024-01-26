Путин осмотрел комплекс зданий Корабелки

Президенту подробно рассказали об инженерных классах Университета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осмотрел комплекс зданий Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (Корабелки). Главе государства подробно рассказали об инженерных классах Университета.

Ректор Глеб Туричин продемонстрировал президенту различные корабельные винты, а также различные дроны и образцы робототехники.

Путину доложили о подготовке кадровых офицеров, офицеров запаса, солдат и матросов в военно-учебном центре университета. Здесь кадры готовятся для Главного командования ВМФ РФ, Управления начальника инженерных войск РФ и для Министерства обороны. В год набирают 278 человек.

Среди используемого для подготовки новейшего технического оборудования - комплексный тренажер атомной подводной лодки, учебно-тренировочный комплекс "Гефест", позволяющий производить подготовку по борьбе за живучесть в повседневных и аварийных ситуациях. Обучающиеся учатся бороться с пожарами, водой и преодолевать дымный лабиринт. В 2026 году в центр будет поставлен учебно-тренировочный комплекс "Дуэль" для морского подводного оружия. "В военных училищах нет таких тренажеров", - с гордостью подчеркнул ректор.

Туричин доложил президенту о развитии инфраструктуры Корабелки, в частности о планах постройки трехэтажного центра единоборств. "Будет три этажа, три зала, три татами. Поскольку я тоже в школе дзюдо занимался, этого очень хотелось", - рассказал ректор. "И самбо нужно пустить сюда тоже. Это национальный вид спорта", - посоветовал Путин. "А мы и боксеров туда пустим, потому что у нас очень неплохие спортивные результаты по единоборствам, по джиу-джитсу чемпион мира у нас", - похвастался Туричин. "Здорово", - похвалил Путин.

Представитель Корабелки уделил внимание и развитию студенческой жизни. "У нас Корабелку называют театральным вузом со строительным уклоном, и это правда", - пошутил он, обратив внимание президента на то, что театральный коллектив вуза выступает на коммерческой основе на городских площадках и зарабатывает на этом.

О Корабелке

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ, неофициально - Корабелка) - ведущий центр передовых научно-технических и образовательных технологий. Сейчас Корабелка остается единственным вузом в РФ, где ведется подготовка кадров по всему спектру специальностей и научных направлений, связанных с проектированием и постройкой судов и кораблей всех классов, созданием судовых энергоустановок, автоматики и других технических средств, а также корабельного вооружения.

Из более чем десятка вузов подобного профиля именно Корабелке поручили стать опорным университетом в области судостроения и подготовки инженерных кадров для кораблестроительных предприятий России.