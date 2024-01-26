Компания AIDA Cruises аннулировала 9 тыс. билетов на круизы через Красное море

Это произошло на фоне атак йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах"

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Германский оператор круизных туров AIDA Cruises аннулировал все билеты, позволяющие совершить путешествия через Красное море и Суэцкий канал, на фоне атак йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах". Об этом говорится в сообщении, которое цитирует газета Bild.

"Отменены все круизы по направлению к Западной Европе со стороны Индийского океана через Красное море и Суэцкий канал", - отмечается в сообщении. Всего будут аннулированы более 9 тыс. билетов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

Из-за обострения ситуации в Красном море многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР. Однако этот путь занимает на 10-14 дней больше, что увеличивает издержки.