Подмосковный главк СК за 2023 год возместил в бюджет более 5 млрд рублей

Следователи окончили производство по 3 080 уголовным делам, расследовали 2 423 тяжких и особо тяжких преступлений

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Подмосковный главк Следственного комитета РФ за прошлый год возместил в бюджет более 5 млрд рублей во время предварительного следствия и доследственных проверок, а также наложил арест на имущество почти на 5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

"В ходе предварительного следствия и доследственных проверок возмещено более 5 137 673 000 рублей. Кроме этого, в обеспечительных целях наложен арест на имущество на сумму 4 848 810 000 рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, следователи окончили производство по 3 080 уголовным делам, расследовали 2 423 тяжких и особо тяжких преступлений. Также окончено производство 110 уголовных дел о преступлениях прошлых лет. По данным ГСУ, за прошедший год в Подмосковье зарегистрировано 288 убийств, 188 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, и 112 изнасилований.

Кроме того, возбуждено 79 уголовных дел в сфере долевого строительства. Это на 1 480% больше, чем за 2022 год. Значительно увеличилось количество дел, касающихся нарушений закона в сфере национальных проектов (рост составил 440%), а также в сфере налоговых преступлений (рост составил 19,8%).