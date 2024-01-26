Путин поблагодарил волонтеров и Народный фронт за организацию поддержки участников СВО

По словам президента, такая деятельность должна получать всестороннюю поддержку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Деятельность волонтеров и Народного фронта по поддержке участников специальной военной операции (СВО) подтолкнула всю страну к этой благородной работе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами - участниками СВО.

"Это я вас должен поблагодарить и ребят, для которых, ради которых вы работаете. Я уже сказал об этом, это общенациональное движение волонтерское в самом широком смысле этого слова. Конечно, Народный фронт как бы "зажигает", что называется, организует эту работу и систематизирует. Но, кстати говоря, думаю, что в значительной степени из-за того, что именно Народный фронт толкнул эту работу вперед, это стимулировало и всю страну, по сути дела, к этой совместной благородной деятельности", - сказал Путин.

По его словам, такая деятельность должна получать всестороннюю поддержку.

"Всячески будем стараться вас поддержать. Вам большое спасибо. Всем тем, кто работает по этому направлению, спасибо большое", - отметил глава государства.