Путин лично поздравил одного из студентов - участников СВО с днем рождения

Илья Кузин получил в подарок от президента часы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин после встречи со студентами - участниками СВО лично поздравил одного из молодых людей с днем рождения.

Имениннику - Илье Кузину - исполнилось 26 лет. Он получил в подарок от главы государства часы. Илья - студент заочного отделения Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени М. А. Бонч-Бруевича, прапорщик, начальник аппаратной взвода бригады управления Западного военного округа. Илья находился в зоне спецоперации с 5 по 26 мая 2023 года.

В завершение встречи студенты и глава государства сделали общее фото.