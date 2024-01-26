Созданную совместно с ТАСС выставку о преступлениях Киева могут показать в десятке стран

Как подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, главной целью экспозиции является донесение правды о происходящем в затронутых украинским конфликтом регионах

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Фотовыставка "Военные преступления киевского режима", соорганизатором которой выступил ТАСС, может быть показана в десятке стран. Об этом на открытии выставки в Минске заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"У нас есть перечень из еще как минимум десяти государств. Но я не буду сейчас это анонсировать, потому что для нас крайне важно, чтобы сначала самые близкие люди восприняли ее", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что главной целью выставки является донести правду о происходящем в затронутых украинским конфликтом регионах. "Правду, с которой живут жители Донбасса, люди на 11 территориях Российской Федерации, которые сейчас находятся рядом с линией боевого соприкосновения и которых коснулась война", - сказал Мирошник.

Он отметил, что Запад "всячески пытается вытеснить эту тему из актуальной повестки" и показывает "трагедии только с одной стороны". "Они "не видят", что происходит в Донецке, что происходит в Белгороде, что происходит в Курской области, что происходит в ЛНР, в Херсонской области", - подчеркнул посол МИД РФ.

"Мы приехали к братьям [в Белоруссию], чтобы говорить на одном языке, - продолжил российский дипломат. - Мы ведем статистику, мы собираем данные, протоколируем [преступления киевского режима], мы готовимся к судам, работают следственные органы. Но есть и политический трек, и осознание людьми того, как это все выглядит, и что там происходит. Заменить это процессуальными действиями просто нельзя".

Мирошник выразил благодарность ТАСС и посольству России в Белоруссии за работу по организации выставки.