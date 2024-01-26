В Чувашии сняли введенный из-за снегопадов режим повышенной готовности

В муниципальных округах продолжается очистка территорий от снега

ЧЕБОКСАРЫ, 26 января. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, который был введен 19 января в Чувашии из-за сильных снегопадов, снят. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев.

"Отменить с 26 января <…> режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале органов власти республики.

В муниципальных округах продолжается очистка территорий от снега. 25 января Минприроды Чувашии сообщило о том, что на некоторых территориях возникли проблемы проезда мусоровозов к контейнерам. В министерстве со ссылкой на регионального оператора сообщают, что работа по вывозу твердых коммунальных отходов идет в усиленном режиме. Региональная прокуратура сообщала, что по итогам проверок в Чебоксарах выявлено более 100 нарушений, связанных с ликвидацией последствий прошедшего снегопада.

В течение нескольких дней, начиная с 19 января, в Чувашии шли снегопады. Из-за сложных метеоусловий на отдельных участках дорог федерального и республиканского значения вводились ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта.