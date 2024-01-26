В Госдуму внесли законопроект о создании Национального словарного фонда

Речь идет о едином цифровом ресурсе, "в котором интегрированы данные словарей русского языка, созданных за последние три века"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании в РФ Национального словарного фонда - единого цифрового ресурса, содержащего данные словарей русского языка. Документ размещен в думской электронной базе.

Поправки вносятся в закон "О государственном языке РФ". Закон предлагается дополнить статьей, которая будет регламентировать создание и работу национального словарного фонда. Согласно документу, под ним понимается государственная информационная система, в которой будут представлены данные о нормах современного русского литературного языка.

Как указывают авторы инициативы в пояснительной записке, речь идет о едином цифровом ресурсе, "в котором интегрированы данные словарей русского языка, созданных за последние три века". Информация, содержащаяся в фонде, будет общедоступной. Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2025 года.

Фонд позволит решать "как научные и образовательные задачи, так и чисто практические - пользователи смогут проверить свое знание русского языка и уровень владения его нормами, получат инструмент совершенствования своих речевых и языковых навыков и возможность избежать ошибочного употребления языковых единиц", отмечают авторы инициативы. Уточняется, что доступ к фонду будет осуществляться на безвозмездной основе.

Полномочиями оператора и заказчика словарного фонда предлагается наделить Минобрнауки РФ. Согласно документу, министерство обеспечит создание, развитие и эксплуатацию фонда, обработку информации, содержащейся в нем, а также ее предоставление гражданам, организациям, органам государственной власти и местного самоуправления. Порядок ведения фонда, а также предоставления, обработки и хранения информации, содержащейся в нем, утвердит кабмин.