В Воронеже на школе открыли мемориальную доску в память о герое СВО

Учреждение также носит имя Александра Крынина

ТАСС, 26 января. Мемориальную доску в память о погибшем в зоне проведения специальной военной операции Александре Крынине установили на школе №95 Воронежа. Звание Героя России присвоено ему посмертно, сообщили в пресс-службе администрации города.

"В честь бывшего ученика, уроженца Воронежа, участника специальной военной операции, героически погибшего при исполнении служебного долга и отмеченного высшей государственной наградой - медалью "Золотая Звезда", на фасаде здания школы торжественно открылась мемориальная доска", - говорится в сообщении.

Школа, в которой учился старший лейтенант Крынин, носит его имя. По словам вице-мэра по социальной политике Любови Кулаковой, ученики ведут поисковую деятельность, благодаря которой создается экспозиция, посвященная памяти военнослужащего. Ранее именем Крынина была названа новая магистральная улица Воронежа.

Крынин родился 1 мая 1996 года. Учился в школе №95 Воронежа, затем продолжил обучение в Михайловском кадетском корпусе. Военнослужащий Воронежа героически погиб 28 марта 2022 года, получив смертельные осколочные ранения ног.