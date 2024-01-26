В Лимасоле прошла акция памяти по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Участники митинга возложили венки к памятнику антифашистам и другим героям, пожертвовавшим собой ради Кипра и Греции

ЛИМАСОЛ, 26 января. /ТАСС/. Акция памяти по случаю 80-летней годовщины прорыва блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны состоялась в Лимасоле на площади Героев, передает корреспондент ТАСС.

Участники митинга возложили венки к памятнику антифашистам и другим героям, пожертвовавшим собой ради Кипра и Греции. Один из них - дубовый венок - был специально привезен к этой дате из Санкт-Петербурга, города - побратима Лимасола. Здесь же была открыта выставка, рассказывающая о подвиге и героизме ленинградцев.

"Мы хотим отдать дань уважения более миллиону наших граждан, погибших во время почти 900-дневной блокады Ленинграда, организованной немецкими войсками и их союзниками в начале Великой Отечественной войны. Сегодняшнее событие, которое проводится в преддверии знаменательной даты, Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, посвящено также жителям города, которые проявили стойкость и силу духа", - сказал председатель Координационного совета российских соотечественников Кипра Дмитрий Апраксин.

"Мы видим, как те же самые силы, которые воевали на стороне Германии против СССР или помогали ей, сегодня фактически воюют на Украине и активно участвуют в различных санкционных коалициях против России", - заявил ТАСС посол России на Кипре Мурат Зязиков. "Но точно так же, как они не смогли тогда сломить дух русского народа, так и сегодня все их попытки обречены на провал. И высокий патриотический настрой россиян не оставляет на этот счет никаких сомнений", - подчеркнул он.

Глава российского диппредставительства обратил внимание на то, что часть экспозиции представленной в Лимасоле выставки посвящена выдающимся ленинградцам, пережившим тяжелые годы блокады и оставившим после себя богатое наследие потомкам, в их числе композитор Дмитрий Шостакович, художник Илья Глазунов, академик Дмитрий Лихачев. "С Ленинградом неразрывно связана и судьба нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина, родные которого также пережили блокаду", - добавил Зязиков.