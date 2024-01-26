Министр обороны США пройдет дополнительный медосмотр после госпитализации

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что ведомство сообщит о состоянии здоровья Ллойда Остина после прохождения им медосмотра

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин пройдет дополнительный медосмотр в Национальном медицинском центре Уолтера Рида (штат Мэриленд). Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, опубликованном на сайте американского оборонного ведомства.

Как в нем говорится, Остин в пятницу пройдет "плановый осмотр в рамках процесса реабилитации". Райдер подчеркнул, что Пентагон сообщит о состоянии здоровья министра обороны после прохождения им медосмотра.

"По оценкам врачей, лечение рака простаты, выявленного у министра Остина, прошло эффективно и на ранней стадии, прогноз [его восстановления] отличный", - отметил пресс-секретарь Министерства обороны США. Он подтвердил, что врачи ожидают "полного восстановления" главы Пентагона.

15 января Остин был выписан из больницы. В Пентагоне тогда отметили, что некоторое время министр обороны будет исполнять свои обязанности дистанционно.

Остин вечером 1 января был госпитализирован в Национальный медицинский центр Уолтера Рида. 2 января некоторые его полномочия были переданы заместителю Кэтлин Хикс. В опубликованном 9 января заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и прооперировали. Специалисты сообщали, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть долгим процессом.

Члены Конгресса США ранее потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не сообщил своевременно общественности и властям о его госпитализации. Аппарат генерального инспектора американского военного ведомства сообщил, что начнет проверку обстоятельств госпитализации шефа Пентагона в январе.