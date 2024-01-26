В Бурятии в 33 сельских отделениях почты откроют филиалы МФЦ

Решение принято для повышения зарплаты сотрудников и сохранения в поселках учреждений связи

УЛАН-УДЭ, 26 января. /ТАСС/. Филиалы МФЦ начнут работать в 33 сельских отделениях почты на территории Бурятии. Решение принято для повышения зарплаты сотрудников и сохранения в поселках учреждений связи, сообщил в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

"Бурятия - пионер такой инициативы. Мы нарабатываем опыт, который, возможно, будет полезен регионам России. В 33 населенных пунктах Баргузинского, Бичурского, Джидинского, Прибайкальского, Еравнинского и других районов в отделениях почты мы открываем филиалы многофункциональных центров. Выделили на это 18 млн рублей для приобретения оргтехники и расходных материалов", - сообщил Цыденов.

Соответствующее соглашение подписали руководитель МФЦ Республики Бурятия Виктор Иванов и директор управления Федеральной почтовой связи Бурятии Сергей Грачев.

"Не секрет, что в селах районов отделения почты зачастую закрываются из-за отсутствия персонала. Загрузка невысокая, поэтому и ставки почтальонов не полные, а 0,5 или даже 0,25 от ставки - на такую зарплату желающих и не найти, - пояснил Цыденов. - Теперь работники почты будут совмещать и функции операторов МФЦ, за счет этого у них повысится зарплата. Это позволит и почту сохранить, и госуслуги сделать для людей ближе, меньше надо будет ездить в райцентр".

В ближайшее время сотрудники почтовых отделений пройдут подготовку и обучение для того, чтобы качественно и быстро оказывать весь спектр государственных и муниципальных услуг от подтверждения учетной записи на портале госуслуг, оформления пособий и субсидий до регистрации объекта недвижимости.

В 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме было заключено соглашение о взаимодействии в сфере совершенствования и развития почтовой связи между правительством Бурятии и компанией "Почта России".