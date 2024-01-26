В КБР до конца 2030 года появятся около 30 новых объектов здравоохранения

На эти цели направят 7,3 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 26 января. /ТАСС/. Около 30 зданий здравоохранения построят и столько же отремонтируют в Кабардино-Балкарии (КБР) до конца 2030 года. На эти цели будет направлено 7,3 млрд рублей, сообщил министр здравоохранения региона Рустам Калибатов.

"В рамках модернизации первичного звена по нацпроекту "Здравоохранение" до 2025 года будут отремонтированы 38 зданий, построены и реконструированы 15. <…> Действующая программа не охватила все первичное звено в полной мере, и ожидается ее продление до 2030 года. Предстоит отремонтировать еще 26 объектов и построить 27 новых зданий взамен ветхих. Общий расчетный бюджет крупных инфраструктурных мероприятий составит 7,3 млрд рублей", - рассказал Калибатов.

Говоря о перспективах реализации крупных инфраструктурных мероприятий для медорганизаций третьего уровня, Калибатов отметил, что преобразования возможны в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, согласно которой сейчас строится новое современное здание онкологического диспансера. "Актуальным остается необходимость кардинальной реконструкции здания психоневрологического диспансера и здания противотуберкулезного диспансера. Отдельной задачей стоит строительство нового корпуса инфекционной больницы", - добавил министр, отметив, что мероприятия разбиты на периоды по мере приоритетности.

О стратегической сессии

Под руководством председателя правительства КБР Алия Мусукова 26 января в Нальчике состоялась стратегическая сессия Министерства здравоохранения КБР, на которой были определены новые направления и задачи отрасли на период до 2030 года. Глава правительства назвал встречу с участием руководителей министерств и ведомств, глав администраций городов и районов республики, сотрудников Минздрава КБР и руководителей медорганизаций региона мозговым штурмом для улучшения работы всех звеньев отрасли. Открывая заседание, Мусуков отметил, что эта встреча станет началом цикла стратегических сессий, основной задачей которых является определение ключевых целевых ориентиров в отраслевом разрезе социально-экономического развития КБР.