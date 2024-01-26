В Ленобласти до 30 января ночью может быть недоступен мобильный интернет

Ограничения связаны с техническими работами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Неполадки в работе мобильного интернета всех российских операторов могут возникать у абонентов в Ленинградской области до 30 января из-за настройки передающего оборудования. Соответствующие технические работы будут проводиться в ночное время, сообщили в комитете цифрового развития региона.

"До 30 января с 23:00 до 06:00 под контролем Роскомнадзора в регионе проводятся технические работы, связанные с настройкой радиочастотного спектра передающего оборудования. Проведение работ может вызвать некоторые проблемы в работе мобильного интернета всех операторов связи", - говорится в сообщении.

Ранее власти Псковской и Новгородской областей сообщили о полном отключении в ночное время мобильного интернета стандарта LTE на своей территории - с 25 по 30 января здесь также настраивают оборудование.